PKW überschlägt sich auf B51 und gerät in Brand: Ein Toter und ein Schwerverletzter

METTLACH. Am 24.5.2026 kam es gegen 20.40 Uhr auf der B51 bei Mettlach

zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW wurde von Saarhölzbach in Richtung

Mettlach geführt und geriet in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern.

In einer angrenzenden Böschung überschlug sich das Fahrzeug, kam auf der Fahrbahn in Endlage und geriet in Brand. Die beiden Insassen des PKW wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein 41-jähriger Insasse verstarb an der Unfallstelle. Ein 31-jähriger Insasse wurde schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Saarbrücker Klinik verbracht.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Die B51 war im Bereich der Unfallstelle bis in die Nacht voll gesperrt. Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Unfall getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen (Telefon: 06861/7040). (Quelle: Polizeiinspektion Merzig)