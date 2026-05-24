Luxemburg: In Kurve die Kontrolle verloren – Motorradfahrer bei Sturz schwerverletzt

FRIEDHAFF. Am 23.5.2026 wurde der Police Grand-Ducale gegen 17.30 Uhr ein Motorradfahrer auf der B7 in Richtung Friedhaff gemeldet, der gestürzt sei. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort.

Ersten Informationen nach kam der Motorradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenstreifen, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der Motorradfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)