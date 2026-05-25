RLP: Trickdiebe bestehlen 88-Jährige – Goldkette geklaut

Eine 88-Jährige wird auf der Straße angesprochen, kurz darauf ist ihre Goldkette verschwunden. Mit welchem perfiden Trick die Diebe in Speyer Erfolg hatten.

SPEYER. Eine 88-jährige Passantin ist in Speyer Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Bei dem Vorfall am gestrigen Sonntagnachmittag habe ein unbekannter Täter die Goldkette der Seniorin mitgehen lassen, teilte die Polizei mit.

Der nach Aussagen des Opfers etwa 70 Jahre alte Mann hielt demnach mit seinem Wagen neben der Fußgängerin, stieg aus und wollte ihr angeblich eine Kette schenken. Nachdem die 88-Jährige das Geschenk zunächst abgelehnt hatte, sei die Beifahrerin aus dem Fahrzeug gestiegen und habe die Kette an den Hals des Opfers gehalten, teilte die Polizei weiter mit. Als das Diebespaar wieder davongefahren war, habe die Frau die angebotene Kette auf dem Boden liegend entdeckt. Ihre eigene Goldkette, die sie am Hals getragen hatte, war verschwunden. (Quelle: dpa)