Alkoholfahrten und Einbrüche in Luxemburg – Schlangenlinien und durchwühlte Wohnung

LUXEMBURG. Am heutigen Pfingstsonntag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten und Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 23.5.2026 wurde der Polizei gegen 21.15 Uhr ein möglicherweise alkoholisierter Fahrer in der Straße Wolsberich in Diekirch gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den Fahrer antreffen. Dieser schlief hinter dem Steuer, mit laufendem Motor. Er wurde daraufhin von den Beamten geweckt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er über keinen gültigen Führerschein verfügte. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am selben Abend, gegen 23.30 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der Route du Nord in Höhe Schieren gemeldet, das in Schlangenlinien in Richtung Norden fahren würde. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später stoppen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der zurückliegenden Nacht wurde eine Polizeistreife in Doncols auf einen Fahrer aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise aufmerksam. Er wurde daraufhin umgehend gestoppt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei ihm feststellen, des Weiteren war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Der Fahrer verweigerte den Alkoholtest, woraufhin ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde.

Ebenfalls in der letzten Nacht wurde eine Polizeistreife auf der Route du Nord, Höhe Ettelbrück, auf ein Fahrzeug aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufmerksam. Der Fahrer wurde umgehend gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei ihm feststellen, woraufhin er einem Alkoholtest unterzogen wurde. Dieser verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 23.5. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue du 9 Mai 1944 in Howald, bei dem ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter ein Fenster aufhebelte um ins Innere zu gelangen und dieses durchwühlte. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ein weiterer Einbruch wurde in der Nacht zum 24.5. in ein Lokal in der Grand-Rue in Wasserbillig gemeldet. Mehrere Polizeistreifen begaben sich umgehend vor Ort und konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen einer Fahndung stellen. Bei den Tatverdächtigen wurde Diebesgut sichergestellt. Dieses wurde beschlagnahmt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückerstattet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt.(Quelle: Police Grand-Ducale)