Luxemburg: Mögliche Brandstiftung an Gartenlaube, Promille-Fahrt und Schlägerei

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet am heutigen Pfingstmontag eine mögliche Brandstiftung, eine Trunkenheitsfahrt sowie eine Schlägerei.

Am 24.5.2026 wurde in den frühen Morgenstunden ein Brand in einer Gartenlaube in Schrebergärten in Esch/Alzette gemeldet. Der Anrufer gab an, eine verdächtige Person beobachtet zu haben, die das Feuer mutmaßlich gelegt habe. Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte auf eine männliche Person, die der Beschreibung des Zeugen entsprach. Die Staatsanwaltschaft wurde umgehend in Kenntnis gesetzt. Der Verdächtige wurde festgenommen und noch am selben Tag um 16.00 Uhr dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am Morgen des 25.5. wurde gegen 7.30 Uhr eine Polizeistreife auf einen PKW aufmerksam. Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Fahrzeugführers wurde dieser zur Dienststelle gebracht. Dort unterzog sich der Fahrer einem Alkoholtest, welcher positiv verlief. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Verdächtigen bereits ein vorläufiges Fahrverbot bestand. Es wurde ein Protokoll erstellt und das Fahrzeug beschlagnahmt.

Gegen 2200 Uhr wurde der Polizei am 24.5. im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Schlägerei zwischen zwei Männern gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine verdächtige Person, die sich wenig kooperativ zeigte und unter starkem Alkoholeinfluss stand. Kurze Zeit später konnte ebenfalls der zweite mutmaßliche Beteiligte angetroffen werden, welcher ein ähnliches Verhalten aufwies. Da beide die öffentliche Ordnung störten und eine Gefahr für sich selbst darstellten, wurden sie nach einer ärztlichen Untersuchung in die Ausnüchterungszelle gebracht, wo sie die Nacht verbrachten. (Quelle: Police Grand-Ducale)