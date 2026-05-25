Region: PKW überschlägt sich bei Sekundenschlaf – Fahrer (19) verletzt

HEIMBACH. Am Samstag, den 23.5.2026, befuhr gegen 3.10 Uhr ein 19-jähriger Fahrer eines Mazdas die Hauptstraße in Heimbach aus Fahrtrichtung Hoppstätten. Während der Fahrt kam der Mann nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab.

Der PKW überfuhr hierbei vermutlich eine hohe Bordsteinkante, überschlug sich und kam auf einem Grundstück auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Bergung des Fahrzeuges musste ein Abschleppdienst verständigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Gegen den 19-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)