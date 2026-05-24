Luxemburg: Schwerverletzter mit blutender Kopfwunde im Bahnhofsviertel

LUXEMBURG. In der Nacht zum 23.5.2026 wurde der Police Grand-Ducale in der Avenue de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ein Mann gemeldet, der am Kopf blutete. Die Beamten begaben sich umgehend zu ihm und verständigten die Rettungsdienste.

Ersten Informationen nach war es zuvor im Eingang eines Mehrfamilienhauses zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Opfer und zwei anderen Männern gekommen. Die drei Personen kannten sich. Das Opfer wurde beim Vorfall schwer verletzt. Beide Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später gestellt werden. Diese wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Nachmittag des 23.5.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)