RLP: Zwei Motorradfahrer (17 und 76) bei Kollision verletzt, einer schwer

PIRMASENS. Am gestrigen Pfingstsonntag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Lothringer Straße in Pirmasens-Niedersimten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein 76-jähriger Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer.

Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrer verletzt – der 76-Jährige schwer. Er wurde vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Motorräder wurden abgeschleppt. Die Lothringer Straße war an der Unfallstelle etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)