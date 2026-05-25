Großbrand auf Geflügelhof mit 7.000 Hühnern im Saarland verursacht Millionenschaden

REHLINGEN-SIERSBURG. Am 25.5.2026 wurde die Polizei gegen 4.10 Uhr über

einen Brand im Ortsteil Hemmersdorf in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Kräfte

konnten vor Ort eine Stallung in Vollbrand feststellen, der durch die Feuerwehr

nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Die L356 musste aufgrund der Löscharbeiten zwischen der L171 und dem Hahnenweg voll gesperrt werden. In dem Geflügelhof waren ca. 7000 Hühner untergebracht, von denen ein großer Teil den Flammen zum Opfer fiel. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein Schaden in Höhe von ca. einer Millionen Euro entstanden ist. Wie es zu dem Brandgeschehen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)