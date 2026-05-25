++ Region: Sommerwetter hält an – bis zu 34 Grad – kein Regen in Sicht ++

Die Sonne gibt in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter den Ton an. Die Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 34 Grad. Regen ist nicht in Sicht.

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Hitze kann der Gesundheit schaden. Foto: Patrick Seeger / dpa / Symbolbild

OFFENBACH. In der kommenden Woche bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter sommerlich mit Temperaturen teils jenseits der 30-Grad-Marke. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Dienstag sonnig und niederschlagsfrei.

Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 30 und 34 Grad, in den höchsten Lagen bei 27 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt sich die Luft den Angaben zufolge auf 20 bis 11 Grad ab.

Auch am Mittwoch hat die Sonne das Zepter weiter fest in der Hand, Regen ist Mangelware, wie der DWD mitteilte. Es bleibt ähnlich heiß bei Höchstwerten zwischen 25 und 32 Grad, in den höchsten Lagen des Westerwalds teils 22 Grad. Ähnliches Bild am Donnerstag: Bei Sonne und ein paar Schleierwolken klettern die Werte auf dem Thermometer laut DWD auf bis zu 29 Grad. (Quelle: dpa)

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