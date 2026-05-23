Luxemburg: Randalierer, Promille-Fahrten und Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Am heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale zwei betrunkene Randalierer sowie mehrere Alkoholfahrten und Diebstähle aus Fahrzeugen.

Am gestrigen Freitagabend wurde gegen 22.50 Uhr eine alkoholisierte Person vor einem Lokal in der Grand Rue in Ettelbrück gemeldet, die andere Kunden belästigen würden. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Mann antreffen. Bei diesem stellte sich heraus, dass er bereits früher am Abend negativ aufgefallen war und von den Beamten aufgefordert worden war, sich nach Hause zu begeben. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Aufgrund seines Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

In der Nacht zum 23.5.2026 wurde eine Polizeistreife auf einen möglicherweise alkoholisierten Mann auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel aufmerksam, der herumschrie und die Sicherheitsbeamten belästigte. Da er durch seinen alkoholisierten Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn zwecks Ausnüchterung im Arrest unterzubringen.

Am 22.5., gegen 20.10 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall mit Materialschaden in der Route d’Esch in Huncherange gemeldet. Die zwei implizierten Fahrer wurden dabei nicht verletzt. Bei einem der Fahrer verlief der durchgeführte Alkoholtest jedoch positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde.

In der Nacht zum 23.5. wurden Polizeibeamten in der Rue du Fort Wedell im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gegen 2.15 Uhr auf einen Fahrer aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise aufmerksam. Der Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen werden, der positiv verlief. Dementsprechend wurde sein Führerschein eingezogen und ein Protokoll wurde erstellt.

Gegen 3.30 Uhr wurde ein Fahrzeug auf der A4 in Höhe der Ausfahrt Foetz in Richtung Luxemburg gemeldet, das in Schlangenlinien gesteuert werde. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Fahrer wurde umgehend einem Alkoholtest unterzogen. Dieser verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In Mamer wurde gegen 4.20 Uhr ein Fahrer gemeldet, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Mamer fahren würde. Der Fahrer konnte kurz darauf seitens einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert werden. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde auch sein Führerschein eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 22.5. in ein Fahrzeug in der Rue Albert Borschette in Luxembourg-Kirchberg, bei dem ersten Informationen nach ein Täter durch Einschlagen des Beifahrerfensters ins Innere gelangte und u.a. einen Rucksack entwendete. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Morgen des 23.5. wurde ein Diebstahl aus einem Camper auf einem Parkplatz in Schifflange gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Täter ins Innere gelangte und dieses durchwühlte. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)