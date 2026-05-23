56. Europäisches Jugendsportfest in Bitburg: Fairness, Freundschaft, sportliche Leistungen

BITBURG. Mit einer stimmungsvollen Abschlussfeier ging am Sonntagnachmittag, den 10.5.2026, das 56. Europäische Jugendsportfest in Bitburg erfolgreich zu Ende. Drei Tage lang stand die Stadt Bitburg ganz im Zeichen des internationalen Jugendsports, der europäischen Begegnung und des kulturellen Austauschs.

Delegationen aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Deutschland sorgten gemeinsam für ein unvergessliches Wochenende voller sportlicher Höchstleistungen, Fairness und Freundschaft. In den Disziplinen Basketball, Fußball, Leichtathletik, Schwimmen und Volleyball traten zahlreiche talentierte Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler gegeneinander an.

Die Wettkämpfe waren geprägt von großem Einsatz, Teamgeist und spannenden Entscheidungen. Besonders groß war die Freude bei den Gastgebern aus Bitburg: Die heimische Mannschaft konnte sich in der Gesamtwertung den ersten Platz sichern und damit einen herausragenden sportlichen Erfolg feiern. Unter großem Applaus nahmen die jungen Athletinnen und Athleten bei der Abschlussfeier den Siegerpokal entgegen.

Neben den sportlichen Erfolgen stand vor allem der europäische Gedanke im Mittelpunkt der Veranstaltung. Zahlreiche Begegnungen zwischen den Jugendlichen, gemeinsame Aktivitäten sowie der interkulturelle Austausch machten das Europäische Jugendsportfest erneut zu einem wichtigen Zeichen für Zusammenhalt und Verständigung in Europa. Werte wie Fairplay, Respekt und Freundschaft wurden während des gesamten Wochenendes sichtbar gelebt.

Die Stadt Bitburg zieht ein äußerst positives Fazit der Veranstaltung. Bürgermeister Heiko Jakobs, Organisatoren und Helferinnen und Helfer dankten allen teilnehmenden Delegationen, den zahlreichen Ehrenamtlichen, den Gastfamilien sowie den Unterstützern und Sponsoren, die zum Gelingen des Sportfestes beigetragen haben.

Das Europäische Jugendsportfest hat eindrucksvoll gezeigt, wie Sport Menschen über Ländergrenzen hinweg verbindet. Die Stadt Bitburg ist stolz darauf, Gastgeber dieses besonderen Ereignisses gewesen zu sein und freut sich besonders über den großartigen Erfolg der jungen Sportlerinnen und Sportler.

Mit der traditionellen Fahnenübergabe an den nächsten Gastgeber, Cranendonck in den Niederlanden, endete das 56. Europäische Jugendsportfest offiziell. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer verabschiedeten sich mit neuen Freundschaften, wertvollen Erfahrungen und bleibenden Erinnerungen aus Bitburg. (Quelle: Stadt Bitburg)