RLP: 86-Jähriger verliert Kontrolle über Pedelec – schwerverletzt ins Krankenhaus

WÖRTH AM RHEIN. Am gestrigen Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15.51 Uhr auf der Grenzstraße im Ortsteil Schaidt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Pedelecs schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Mann aufgrund eines Fahrfehlers während der Fahrt ins Schwanken.

In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte mit dem Pedelec um und stürzte auf die Fahrbahn. Der 86-jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Zur medizinischen Versorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Landau)