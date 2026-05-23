Erster Spatenstich für KiTa Masholder – Plätze für insgesamt 125 Kinder

BITBURG. Mit dem ersten Spatenstich ist der offizielle Startschuss für den Neubau der fünfgruppigen Kindertagesstätte im Stadtteil Masholder gefallen. Mit dem Bau schafft die Stadt Bitburg Betreuungsplätze für insgesamt 125 Kinder im Einzugsbereich Bitburg-Masholder und im südlichen Stadtgebiet.

Das Projekt ist ein wichtiger Baustein zur weiteren Stärkung der familienfreundlichen Infrastruktur in der Stadt. Den symbolischen Spatenstich vollzogen Landrat Andreas Kruppert, Bürgermeister Heiko Jakobs, Ortsvorsteher Thomas Kröffges sowie Vertreter der Stadtverwaltung, der beteiligten Planer und Unternehmen.

In kurzen Grußworten lobten Bürgermeister Heiko Jakobs, Ortsvorsteher Thomas Kröffges sowie Landrat Kruppert das Projekt „KiTa Masholder“ als Vorzeigemaßnahme, an der sich auch andere Kommunen ein Beispiel nehmen könnten. Auch das bisher reibungslose Zusammenwirken von Behörden, Planern und den beteiligten Unternehmen sei hervorragend. Alle drei wünschten dem Vorhaben ein gutes Gelingen, eine unfallfreie Bauphase und eine Fertigstellung im Rahmen des Zeitplanes von zwei Jahren.

Rund 8,2 Millionen Euro investiert die Stadt Bitburg in den Neubau der KiTa Masholder. Der Betrag basiert auf einem verbindlichen Angebot der Firma Eifelhaus, Dockendorf, die das neue Gebäude errichten lässt.

Zur Finanzierung des Projekts wurden umfangreiche Fördermittel bewilligt. Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Förderung in Höhe von 1.062.500 Euro als Festbetragsfinanzierung bewilligt. Grundlage sind 125 Plätze à 8.500 Euro.

Darüber hinaus übernimmt der Eifelkreis Bitburg-Prüm vierzig Prozent der förderfähigen Ausgaben nach Abzug der Landesförderung. Bewilligt wurden vorläufig rund 2,35 Millionen Euro, da die endgültige Höhe der zuwendungsfähigen Kosten erst nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises feststeht. Der kreditfinanzierte Eigenanteil der Stadt wird sich nach derzeitiger Kalkulation auf rund 4,77 Millionen Euro belaufen.

Investition in die Zukunft von Familien

Mit dem Neubau der KiTa Masholder investiert die Stadt Bitburg gezielt in die Zukunft von Kindern und Familien. Die neue Einrichtung wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken und zugleich moderne, zukunftsfähige Rahmenbedingungen für frühkindliche Bildung zu schaffen.

Der erste Spatenstich markiert damit nicht nur den Beginn der Bauarbeiten, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein für die Weiterentwicklung des Stadtteils Masholder und der gesamten Stadt Bitburg.(Quelle: Stadt Bitburg)