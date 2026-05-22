++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Benzin-Sorten gehen runter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 23.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 23.05.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für die Benzin-Kraftstoffe Super 95 und Super 98 (Super Plus) gehen am Pfingstwochenende runter!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Samstag dann weiter 1,840 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht 4 Cent runter, und der Liter kostet am Samstag dann 1,814 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 4,9 Cent günstiger , sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag dann 1,919 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu