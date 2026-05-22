Trier: Erste Bilanz – Smartes Zahlverfahren in den Stadtbussen kommt gut an

TRIER – Seit sechs Monaten können Fahrgäste in den Trierer Stadtbussen nicht nur den hinteren Einstieg nutzen, sondern auch digital ihre Fahrt zahlen.

Sechs Monate nach der Einführung von TREVER & SMART ziehen die Stadtwerke Trier eine erste Bilanz. Das moderne, digitale und kundenfreundliche Zahlverfahren mit innovativem Check-in/Check-out-System kommt bei den Fahrgästen an. SWT-Vorstand Arndt Müller erläutert: „Wir setzen ein weiteres, klares Zeichen für die Mobilität der Zukunft. Unser Ziel ist es, den ÖPNV in Trier immer attraktiver zu gestalten und mehr Menschen für den Einstieg in den Bus zu begeistern. Die ersten sechs Monate zeigen: Wir sind auf dem richtigen Weg.“

„Denn auch die Resonanz unserer Kundinnen und Kunden auf das neue Zahlverfahren ist sehr gut“, erklärt Elmar Kandels, Geschäftsführer der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH. „Auch die Nachfrage ist schon hoch. Im April wurden in unseren Bussen bereits neun Prozent der Einzel- und Tagestickets mit TREVER & SMART gekauft.

Wöchentlich haben wir einen Zuwachs von jeweils 300 Personen, die TREVER & SMART zum ersten Mal nutzen.“ Das neue, smarte System macht den Einstieg in den Trierer Stadtbus so einfach wie nie zuvor. „Gerade Gelegenheitsfahrgäste und Touristen profitieren sehr davon, dass sie sich nicht mehr mit Tarifzonen auseinandersetzen oder Bargeld dabeihaben müssen“, sagt Elmar Kandels.

Die Nutzung ist denkbar einfach: Beim Einsteigen halten Fahrgäste ihr Zahlungsmittel, zum Beispiel Bankkarte oder Handy, an das Lesegerät im Bus – ein grünes Häkchen und ein Signal bestätigen den Check-in. Beim Aussteigen erfolgt der Check-out auf dieselbe Weise. Der Fahrpreis wird automatisch berechnet und am Tagesende abgebucht – maximal zum Preis eines Tagestickets. So fahren auch Gelegenheitsnutzer immer zum besten Tarif.

Weitere Vorteile bringt TREVER & SMART auch für das Fahrpersonal der SWT. Kandels berichtet: „Mit der Öffnung der hinteren Tür als Fahrgast-Einstieg für alle, die TREVER & SMART nutzen oder ein gültiges Ticket besitzen, wird die Abwicklung an den Haltestellen beschleunigt. Damit reduzieren wir Wartezeiten und die Ticket-Kontrolle wird so zunehmend vom Fahr- auf Kontrollpersonal verlagert.“

Die Stadtwerke Trier betreiben in Trier und Region mit 100 Bussen und mehr als 200 Fahrerinnen und Fahrern insgesamt 33 Linien mit über fünf Millionen Fahrplankilometern. Im Jahr 2025 konnten die Stadtwerke Trier in ihren Bussen 12,5 Millionen Fahrgäste begrüßen.