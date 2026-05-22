Trier: Netzarbeiten in der Longkampstraße – Vollsperrungen in Teilabschnitten

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) beginnen am Montag, 1. Juni 2026 in der Longkampstraße mit einer umfangreichen Baumaßnahme zur Erneuerung der Versorgungsleitungen. Insgesamt umfasst die Maßnahme drei größere Bauabschnitte. Jeder Abschnitt wird dabei einschließlich der Oberflächenwiederherstellung vollständig abgeschlossen, bevor der nächste Abschnitt beginnt.

Während der Arbeiten wird in den einzelnen Teilbauabschnitten eine Vollsperrung eingerichtet. Eine Durchfahrt ist in dem jeweiligen Bereich für die Dauer der Arbeiten daher nicht möglich. Der erste Bauabschnitt beginnt am 1. Juni und liegt zwischen der Kreuzung Longkampstraße/Kenner Weg/Im Vogelsang und der Einmündung in die Klemensstraße. Der Verkehr wird in diesem Abschnitt über die Rheinstraße, Im Paulinsgarten, Neuengarten und die Franz-Altenhofen-Straße umgeleitet. Anlieger und Rettungsfahrzeuge können bis zum Baufeld vorfahren.

Insgesamt wird die Baumaßnahme bis Ende des Jahres 2027 andauern. Im Zuge der Arbeiten wird es, auch bei den folgenden Bauabschnitten, Einschränkungen des Verkehrs geben. Hierzu werden die Stadtwerke Trier zum jeweiligen Zeitpunkt im Vorfeld informieren. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)