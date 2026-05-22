Trier: 450 Weine von Mosel, Saar, Ruwer getestet – Das sind die Treppchenplätze

TRIER. Für Weinfreunde kann der Sommer kommen: Die jungen Weine aus der Region sind die perfekten Begleiter für Grillparty und Terrasse. Der Jahrgang 2025 von der Mosel bietet fruchtige Rieslingweine, knackig-frischen Elbling sowie süffige Burgunder und Rosés.

40 Weinfachleute testeten in Trier mehr als 450 Weine des Jahrgangs 2025 sowie rund 70 Schaumweine verschiedener Jahrgänge von Mosel, Saar und Ruwer. Mehr als 100 Weinbaubetriebe von der Saar bis zur Terrassenmosel hatten mehr als 500 Produkte zur ersten Auswahlprobe der Gebietsweinwerbung Moselwein e.V. im Jahr 2026 eingereicht.

Die regionale Leitrebsorte Riesling war mit rund 280 Produkten vom Sekt über Guts- und Ortsweine bis zum fruchtigen Kabinett am stärksten vertreten. Die wachsende Bedeutung der Burgundersorten im Weinanbaugebiet zeigte sich daran, dass insgesamt rund 170 Produkte der Pinot-Familie eingereicht wurden, von Crémant bis Rosé.

Weine aus neuen Rebsorten waren ebenfalls deutlich stärker als in den Vorjahren vertreten: Mehr als 50 Weine aus widerstandsfähigen Züchtungen wie Souvignier gris, Cabernet blanc oder Muscaris wurden von den Weinbaubetrieben zum Qualitätstest angemeldet. Alkoholfreie Weine und Schaumweine wurden ebenfalls bewertet. Die Liste der besten Produkte des Tests steht auf der Internetseite www.weinland-mosel.de in der Rubrik Weinempfehlungen.

Die Siege und vorderen Plätze in den insgesamt 13 Wettbewerbskategorien gingen an Betriebe im gesamten Anbaugebiet, von Obermosel über Saar, Ruwer und Mittelmosel bis zur Terrassenmosel. Neben international bekannten Erzeugern schafften es auch wieder zahlreiche weniger bekannte Winzerinnen und Winzer an die Spitze. „Die Auswahlproben der Weinwerbung bieten jedes Jahr neue Entdeckungen und zeigen, wie dynamisch die Weinszene an der Mosel ist“, stellte Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Moselwein e.V., fest. Der kostenlose Qualitätstest biete gerade jungen Produzenten die Möglichkeit, ihre Weine von Fachleuten bewerten zu lassen.

Die Sieger und vorderen Plätze der Wettbewerbskategorien:

Kategorie Riesling Sekt und Crémant:

Platz 1: 2022 Riesling Sekt brut nature, Weinhaus Alexandra & Markus Kiebel, Mehring

Platz 2: 2020 Riesling Crémant brut, Weingut Agritiushof, Konz-Oberemmel

Platz 3: 2021 Riesling Sekt brut, Weingut Richard Richter, Winningen

Kategorie Elbling Sekt und Crémant:

Platz 1: 2024 Elbling Sekt brut, Weingut Biewers, Tawern-Fellerich

Platz 2: 2022 Elbling Sekt extra brut, Weingut Matthias Dostert, Nittel

Platz 3: 2022 Elbling Crémant brut, Saar-Mosel Winzersekt GmbH, Trier

Kategorie Burgundersorten Sekt und Crémant:

Platz 1: 2022 Crémant brut nature, Bischöfliche Weingüter Trier

Platz 2: 2018 „Dichtertraum“ Pinot brut, Saar-Mosel Winzersekt GmbH, Trier

2023 Crémant brut nature , Weingut Kanzlerhof, Pölich (punktgleich)

Platz 3: 2020 Spätburgunder Sekt brut, Weingut Richard Richter, Winningen

Kategorie Elbling trocken:

Platz 1: 2025 Kapellenberg Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Apel, Nittel

Platz 2: 2025 Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Biewers, Tawern-Fellerich

Platz 3: 2025 Liter Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Apel, Nittel

Kategorie Riesling Gutswein trocken:

Platz 1: 2025 Saar Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Margarethenhof, Ayl

Platz 2: 2025 Liter Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Lönartz-Thielmann, Ernst

Platz 3: 2025 „Burgherr“ Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Zur Burg, Klüsserath

2025 „Grauschiefer“ Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Knodt-Trossen, Kröv (punktgleich)

Kategorie Riesling Ortswein trocken:

Platz 1: 2025 Mehringer Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Schmitt-Kranz, Riol

Platz 2: 2025 Trittenheimer Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Claes Schmitt Erben, Trittenheim

2025 „Schieferstein“ Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Lotz, Erden (punktgleich)

Platz 3: 2025 Eitelsbacher Riesling Qualitätswein trocken, Bischöfliche Weingüter Trier

Kategorie Riesling Gutswein halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2025 Riesling Qualitätswein feinherb, Schüller Wein.Hand.Werk, Ernst

Platz 2: 2025 „papilio“ Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Stoffel, Leiwen

Platz 3: 2025 Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Apel, Nittel

Kategorie Riesling Ortswein halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2025 Bernkasteler Riesling Qualitätswein feinherb, Bischöfliche Weingüter Trier

Platz 2: 2025 Detzemer „vom steilen Berg“ Riesling Qualitätswein feinherb, Moselweingut Scholtes, Detzem

Platz 3: 2025 Mehringer Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Endesfelder, Mehring

Kategorie Riesling Kabinett:

Platz 1: 2025 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett, Weingut Loersch, Leiwen-Zummethöhe

Platz 2: 2025 Trierer Thiergarten Felsenköpfchen Riesling Kabinett, Weingut Georg Fritz von Nell, Trier-Olewig

Platz 3: 2025 Kanzemer Altenberg Riesling Kabinett, Bischöfliche Weingüter Trier

Kategorie Weiße Burgundersorten trocken:

Platz 1: 2025 Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Gorges-Müller, Burgen

Platz 2: 2025 Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Albert Kallfelz, Zell-Merl

Platz 3: 2025 Kestener Herrenberg Chardonnay Qualitätswein trocken, Weingut Peter Klas, Osann-Monzel

2025 Auxerrois Qualitätswein trocken, Weingut Biewers, Tawern-Fellerich (punktgleich)

Kategorie Rosé Qualitätswein trocken:

Platz 1: 2025 Spätburgunder Rosé Qualitätswein trocken, Weingut Heinrich Mertes, Waldrach

Platz 2: 2025 Spätburgunder Rosé Qualitätswein trocken, Weingut Schmitges, Erden

Platz 3: 2025 „Orchideenfels“ Spätburgunder Rosé Qualitätswein trocken, Weingut Apel, Nittel

Kategorie Neue Rebsorten:

Platz 1: 2025 Souvignier gris Qualitätswein trocken, Weingut Breit, Piesport

Platz 2: 2025 Cabernet blanc Qualitätswein trocken, Weingut Ludwig, Thörnich

Platz 3: 2025 Souvignier gris Qualitätswein trocken, Stairs’n Roses/Weingut Viermorgenhof, Kinheim

Kategorie Alkoholfreie Weine/Schaumweine:

Platz 1: RvK Zero Riesling 0,0, Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, Morscheid/Ruwertal

Platz 2: Zero Stoff Riesling alkoholfrei, Weingut Bauer, Mülheim (Mosel)

RvK Zero Riesling Sparkling 0,0, Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, Morscheid/Ruwertal (punktgleich)

Platz 3: Vision Zero Piwilicious alkoholfrei, Vision Mosel, eingereicht von Weingut Markus Busch, Pünderich

(Quelle: Moselwein e.V.)