Neuer Waldspielplatz am Grillplatz in Sirzenich – „zusätzliches Angebot für Kinder“

SIRZENICH. Gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Team hat die Interessengemeinschaft Schönes Sirzenich den Vorplatz der Grillhütte um einen Waldspielplatz erweitert. Die Westenergie hat die Maßnahme über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort mit einer Fördersumme in Höhe von 2.000 Euro unterstützt.

Im Rahmen des Projekts wurden zunächst die erforderlichen Erd- und Betonarbeiten durchgeführt. Anschließend erfolgte der Aufbau der Holzblöcke sowie der Spielgeräte für den Waldspielplatz.

Ortsvorsteher Toni Schneider betonte: „Das Projekt zeigt eindrucksvoll, was durch ehrenamtliches Engagement und die Unterstützung starker Partner möglich ist. Der neue Waldspielplatz ist eine echte Bereicherung für Sirzenich und besonders für unsere Familien.“

Projektpate André Felten, selbst für Westnetz tätig, hatte die Förderung erfolgreich über seinen Arbeitgeber beantragt: „Der Einsatz der Ehrenamtlichen hat einen erkennbaren Mehrwert geschaffen. Durch den Waldspielplatz an der Grillhütte entsteht ein zusätzliches Angebot für Kinder“, sagte Felten. (Quelle: Westenergie AG)