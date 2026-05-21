Streitigkeiten in Schanklokal: Ein Schwerverletzter bei Schlägerei in Luxemburg

HOSINGEN. In der zurückliegenden Nacht wurde ein verletzter Mann in der Haaptstrooss in Hosingen gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte diesen antreffen.

Ersten Informationen nach war es zuvor zu Streitigkeiten in einem Schanklokal zwischen dem Opfer und einem unbekannten Täter gekommen, die anschließend auf öffentlicher Straße in eine Schlägerei übergingen. Der Täter ergriff anschließend die Flucht. Das Opfer wurde bei der Schlägerei schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)