++ Pfefferspray an Schule in Trier-Ehrang versprüht – Feuerwehr im Einsatz ++

TRIER. Wegen eines Reizstoffes ist die Feuerwehr am späten Donnerstagmorgen mit zahlreichen Einsatzkräften zum Friedrich-Spee-Gymnasium nach Trier-Ehrang ausgerückt. Die Schule hatte gegen 10.45 Uhr die Feuerwehr informiert, nachdem Schüler in einem Nebengebäude über gereizte Atemwege geklagt hatten.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Trier handelt es sich bei dem Reizstoff um Pefferspray, das im Bereich eines Flures und Treppenhauses versprüht wurde. Vor Ort untersucht der Rettungsdienst derzeit rund 80 Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise betroffen sind. Alle anderen Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal müssen das betroffene Gebäude verlassen, bis die Feuerwehr alle Räume untersucht und freigegeben hat. Bürgermeisterin und Schuldezernentin Britta Weizenegger macht sich vor Ort ein Bild der Lage. Die Ursache der Atemwegsreizung ist unklar, die Polizei ist vor Ort.

Im Einsatz sind die Berufsfeuerwehr Trier, die Freiwilligen Feuerwehren Olewig und Kürenz, der A-Dienst und der so genannte Org-Leiter als Führungskräfte, der Leitende Notarzt sowie die Schnelleinsatzgruppe Transport (SEG) mit Malteser Hilfsdienst, Arbeiter Samariter Bund und Deutschen Roten Kreuz und die Polizei Schweich. (Quelle: Stadt Trier, Polizeipräsidium Trier)