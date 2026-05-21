Irscher Feuerwehrleute feiern Florianstag – Ehrungen und Beförderungen

TRIER. Mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Feier hat die Freiwillige Feuerwehr Irsch den Florianstag gefeiert. Triers Feuerwehrdezernent Ralf Britten zeichnete gemeinsam mit Mario Marx von der Berufsfeuerwehr Trier zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute aus Irsch aus oder beförderte sie.

Für die Stadtteile im Einsatzgebiet nahmen Bettina Dreher (Irsch), Joachim Gilles (Filsch) und Horst Freischmidt (Kernscheid) teil. „Dass heute bereits zum 42. Mal Ehrungen und Beförderungen am Florianstag vorgenommen werden, zeigt, wie lebendig diese Tradition in der Freiwilligen Feuerwehr Irsch ist“, sagte Dezernent Britten. Er dankte Wehrführer Bernd Becker, seinem Stellvertreter Marco Monshausen sowie dem Jugendfeuerwehrwart Sebastian Müller und seiner Stellvertreterin Marie Scheurer. „Sie sorgen für Struktur, Ausbildung und Zusammenhalt und die Einsatzfähigkeit der Wehr.“ Ebenso wies er darauf hin, dass die 37 aktiven Irscher Feuerwehrleute unersetzlicher Teil der Gefahrenabwehr seien. „Gerade in den Höhenstadtteilen zeigt sich die besondere Bedeutung: Durch längere Anfahrtszeiten der Berufsfeuerwehr kommt der örtlichen Wehr eine wichtige Rolle in der ersten Einsatzphase zu.“

Dezernent Britten dankte auch den Familien der Einsatzkräfte. „Ohne Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und Ihre Geduld wäre dieses Engagement nicht möglich, Sie tragen im Hintergrund mit, wenn Übungen stattfinden, Einsätze plötzlich den Alltag verändern oder gemeinsame Zeit nicht wie geplant stattfinden kann. Für diesen Rückhalt und dieses Vertrauen möchte ich Ihnen heute ausdrücklich und herzlich danken.“

Im Rahmen des Florianstages wurden Fabian Barz und Sophie Becker als Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau zur Ausbildung neu aufgenommen. Matthias Oberhausen wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Maike Eberhard, Sebastian Müller und Jonas Ostermann sind jetzt Brandmeister. Alfred Marx und Richard Wollscheid wurden in die Ehrenabteilung aufgenommen. Marco Blum wurde für zehnjähriges Engagement bei der Feuerwehr geehrt, Stefan Haag und Jens Roth für 25 Jahre. Für jeweils 45 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr wurden Alfred Marx und Richard Wollscheid geehrt. Lars Lorenz wurde von der freiwilligen Feuerwehr Irsch für 30 Jahre Zugehörigkeit geehrt, Michael Marx für 15 Jahre, Yannick Theis erhielt eine Auszeichnung für die beste Übungsbeteiligung.

Die freiwillige Feuerwehr Irsch hat Insgesamt 58 Mitglieder, davon 37 aktive, eine dreiköpfige Ehrenabteilung und 19 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Das Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Irsch umfasst vor allem die Stadtteile Irsch, Kernscheid, Filsch, Tarforst und die Universität Trier. Als Sonderaufgabe stellt die Irscher Wehr den Einsatzleitwagen 2 (ELW 2), der bei allen größeren Einsätzen der Berufsfeuerwehr im Stadtgebiet und darüber hinaus ausrückt. Der ELW 2 ist als mobile Kommandozentrale ausgestattet für die Führungsunterstützung und ergänzt durch eine Drohne zur Lageerkundung. An weiteren Fahrzeugen steht der Irscher Wehr ein Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20 KatS) zur Verfügung, das insbesondere bei Brandeinsätzen und in der technischen Hilfeleistung eingesetzt wird sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug.

Wer sich für eine Ausbildung oder das Engagement in einer der elf Freiwilligen Feuerwehren in Trier interessiert, kann sich vor Ort bei seiner Freiwilligen Feuerwehr informieren oder findet Informationen unter: www.feuerwehr.trier.de/freiwillige-feuerwehr/. (Quelle: Stadt Trier)