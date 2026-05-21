Einbruch bei Fahrschule in Sehlem: Aufgebrochene Geldkassetten auf Parkplatz

SEHLEM. Am 20.5.2026 meldeten aufmerksame Zeugen um 8.54 Uhr, dass auf dem Parkplatz an der Landstraße 141 zwischen Sehlem und Hetzerath augenscheinlich aufgebrochene Geldkassetten lägen. Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Fahrschule in Sehlem gekommen sei.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalinspektion Wittlich nahmen de Tatort in Sehlem auf, während durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich die aufgefundenen Geldkassetten sicherstellten. Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)