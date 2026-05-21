Höherer Tariflohn für Bauarbeiter: IG BAU Saar-Trier rät zum „Lohn-Check“

SAARBRÜCKE/TRIER. Dickere Lohntüte für Bauarbeiter: Wer in Trier auf dem Bau arbeitet, sollte einen genauen Blick auf seine aktuelle Lohnabrechnung werfen. Das rät die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).

„Der Lohn-Check lohnt sich. Denn der Tariflohn für Fachkräfte ist im April um knapp 1 Euro pro Stunde gestiegen. Das ist ein Plus von 3,9 Prozent. Damit müssen vom Beton- und Straßenbauer über den Maurer und Kranführer bis zur Bürokraft ab jetzt bei jedem, der einen Vollzeitjob hat, knapp 168 Euro pro Monat mehr auf dem Lohnkonto sein“, sagt Ute Langenbahn von der IG BAU Saar-Trier. Der aktuelle Stundenlohn für eine Fachkraft liege nun bei 26,05 Euro. Insgesamt arbeiten in Trier nach Angaben der IG BAU rund 950 Beschäftigte in 63 Baubetrieben. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur. (Quelle: IG BAU Bezirksverband Saar-Trier)