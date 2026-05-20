Trier: Wohnungsbrand in Heiligkreuz – Feuerwehr im Einsatz

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell in Alt-Heiligkreuz zu einem Einsatz der Feuerwehrkräfte.

Grund für den Einsatz ist ein gemeldeter Wohnungsbrand in der Anton-Caspary-Straße.

14 Personen sind von dem Brand betroffen. Nähere Informationen über Art und Umfang von Verletzungen liegen zur Zeit noch nicht vor.

Im Einsatz, der gegen 23.11 Uhr begann, sind 35 Kräfte vom Löschzug 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte, der A-Dienst, sowie der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Wir berichten nach…