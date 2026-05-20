60 Kilo Obst im Gepäck: Zoll stoppt Ehepaar am Flughafen Saarbrücken

SAARBRÜCKEN – Am Flughafen in Saarbrücken ist ein Paar bei einer Zollkontrolle mit rund 60 Kilogramm Obst und Gemüse aus der Türkei erwischt worden.

Da die private Einfuhr solcher Mengen nicht ohne weiteres erlaubt ist, wurden die Lebensmittel sichergestellt und vernichtet, erklärte das Hauptzollamt Saarbrücken.

«Pflanzliche Lebensmittel im Reiseverkehr, insbesondere aus Nicht-EU-Ländern, unterliegen strengen Beschränkungen oder sogar Verboten», erklärt eine Sprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. Hierdurch solle verhindert werden, dass Krankheiten und Schädlinge eingeschleppt werden.

Ausnahmen gelten bei der Vorlage entsprechender Zeugnisse (die bei Privateinfuhren in der Regel niemand hat) oder bei Obst wie Ananas, Datteln, Kokosnuss, Durian-Früchte und Bananen. Die Einfuhr von Fleisch- und Wurstwaren ist in jedem Fall untersagt.