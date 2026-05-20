Lebenshilfe Trier: Mit neun Athletinnen zu den Special Olympics Nationalen Spielen 2026

TRIER. Große Vorfreude bei der Lebenshilfe Trier: Nach ihrer erfolgreichen Teilnahme an den Special Olympics Landesspielen Rheinland-Pfalz 2025 in Mainz hat sich die Bowling-Delegation für die Special Olympics Nationalen Spiele 2026 im Saarland qualifiziert. Vom 15. bis 20. Juni 2026 werden insgesamt neun Athletinnen der Lebenshilfe Trier bei dem bundesweiten Sportgroßereignis an den Start gehen.

Die Nationalen Spiele gelten als größtes Multisport-Event für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Mehr als 4.000 Athletinnen und Athelten treten dort in über 20 Sportarten gegeneinander an.

Die Qualifikation gelang den Trierer Sportlerinnen bei den Landesspielen in Mainz im Mai 2025. Dort überzeugte die Delegation mit starken Leistungen im Bowling-Einzelwettbewerb. Die Medaillenausbeute konnte sich dabei sehen lassen: Drei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille gingen an die Athletinnen der Lebenshilfe Trier. Mit den ersten Plätzen in den jeweiligen Leistungsklassen gelang gleichzeitig die Qualifikation für die Nationalen Spiele 2026 im Saarland.

Doch auch alle weiteren Athletinnen und Athleten dürfen stolz auf ihre Leistungen sein. Viele von ihnen nahmen erstmals an einem Wettbewerb von Special Olympics teil und konnten sich dennoch erfolgreich gegen erfahrene Konkurrenz behaupten.

Neben dem sportlichen Wettbewerb stehen bei Special Olympics vor allem Gemeinschaft, Inklusion und gegenseitige Wertschätzung im Mittelpunkt. Die Athletinnen und Athleten der Lebenshilfe Trier bereiten sich bereits intensiv auf das große Event im kommenden Juni vor und freuen sich darauf, sich mit Sportlerinnen und Sportlern aus ganz Deutschland zu messen.

Ermöglicht wird die Teilnahme durch Spenden aus der Charity-Partnerschaft mit dem Trierer Stadtlauf sowie der Unterstützung der Stiftung Lebenshilfe Trier. (Quelle: Lebenshilfe Trier e. V.)