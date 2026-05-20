RLP: Kind (8) auf Tretroller von PKW angefahren – PKW-Fahrer haut ab

STADECKEN-ELSHEIM. Am Dienstag, den 19.5.2026, kam es gegen 18.05 Uhr in Stadecken-Elsheim an der Einmündung Oppenheimer Straße / Portstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht zwischen einem 8-jährigen Kind und einem bislang Unbekannten in einem schwarzen PKW.

Der PKW sei auf Höhe des Restaurants „Raffaele“ von der Oppenheimer Straße nach rechts in die Portstraße eingebogen und dabei teils über den Bürgersteig gefahren. Auf dem Bürgersteig habe sich das 8-jährige Kind mit einem Tretroller befunden. Der PKW habe den Roller touchiert, sodass das Kind zu Boden gefallen sei und sich leicht verletzt habe. Der PKW sei anschließend möglicherweise auf den Kundenparkplatz des Restaurants Raffaele eingebogen. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Quelle: Polizeidirektion Mainz)