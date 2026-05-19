Frontalcrash auf der L 68 bei Daun: Drei Verletzte – ein Schwerverletzter – nach Vorfahrtsfehler

DAUN – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am heutigen Dienstagmittag,19.05.2026, zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte auf der L 68 geführt.

Im Einmündungsbereich zwischen den Ortslagen Daun und Daun-Waldkönigen kollidierten zwei Fahrzeuge heftig miteinander. Die Bilanz des Vorfahrtsunfalls: Vier verletzte Personen und zwei zerstörte Fahrzeuge.

Kollision im Kreuzungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Daun beabsichtigte eine Autofahrerin, von der K 11 aus Richtung Daun-Steinborn kommend, nach links auf die L 68 in Richtung Dockweiler einzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den Wagen eines herannahenden Autofahrers, der die Vorfahrtsstraße in Richtung Daun befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zu einem ungebremsten Frontalzusammenstoß der beiden PKW, die mit jeweils zwei Personen besetzt waren.

Rettungshubschrauber transportiert Schwerverletzten

Die Wucht der Kollision löste umgehend einen Großeinsatz aus. Drei der vier Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Deutlich schlimmer traf es den Beifahrer des bevorrechtigten Autos. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen forderten die Notärzte vor Ort einen Rettungshubschrauber an. Dieser flog den Patienten nach der Erstversorgung in eine chirurgische Fachklinik.

Vollsperrung während der Bergungsarbeiten

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch den heftigen Aufprall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die L 68 im betroffenen Bereich zeitweise komplett gesperrt. Neben der Polizei Daun und dem medizinischen Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Daun sowie die Straßenmeisterei zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz.