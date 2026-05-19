Lkw mit Bagger rammt Fußgängerbrücke – Bundesstraße gesperrt

ENKENBACH-ALSENBORN/KAISERSLAUTERN – Ein Lastkraftwagen hat am heutigen Dienstagnachmittag die Fußgängerbrücke über der Bundesstraße B48 beschädigt.

In der Folge sind sowohl die Bundesstraße als auch die Brücke am „Elefanten-Kreisel“ gesperrt. Der Bahnverkehr ist eingestellt. Ein Radfahrer wurde leicht verletzt.

Nach den aktuellen Erkenntnissen rammte der Tieflader gegen 15 Uhr die Brücke. Der Lkw hatte einen Bagger geladen. Mit dem Baustellenfahrzeug blieb der Lastwagen an der Brücke hängen, so dass diese nicht mehr passierbar ist. Durch die Erschütterung stürzte ein Radfahrer auf dem Überweg. Der Mann wurde leicht verletzt und von Sanitätern medizinisch versorgt.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen und wird die Brücke in Augenschein nehmen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung richtet Umleitungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr ein. Verkehrsteilnehmer müssen mit Umwegen rechnen. Die Dauer der Sperrungen ist derzeit nicht absehbar.