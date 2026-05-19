Nach Reifenplatzer: Reisebus mit Schulkasse in Brand geraten

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Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

LIMBURGERHOF – Ein mit einer Schulklasse besetzter Reisebus ist auf der B9 bei Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis während der Fahrt in Brand geraten.

Alle 56 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte konnten den Bus unbeschadet verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ursache des Brandes auf der Fahrt am Vormittag war demnach ein geplatzter Hinterreifen. 

Der Fahrer brachte den Bus laut Polizei sofort auf dem Standstreifen zum Stehen, sodass alle Insassen aussteigen konnten. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Reisebus musste abgeschleppt werden. Während des Einsatzes kam es auf der B9 in Richtung Speyer zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

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