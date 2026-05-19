Trier: Standort Schammat für weiteren Bahnhaltepunkt favorisiert

TRIER – Für den Bau eines weiteren Bahnhaltepunkts in Trier-Süd folgte der Stadtrat mehrheitlich einer Empfehlung der Verwaltung und favorisierte den Standort Schammat gegenüber St. Matthias.

Beide Standorte haben in einer Kosten-Nutzen-Rechnung sehr gut abgeschnitten, allerdings verfügt der Haltepunkt Schammat über ein deutlich größeres Einzugsgebiet bei vermutlich etwa gleich großen Investitionskosten.

Der Haltepunkt Schammat soll auf Höhe der Überführung Am Sandbach, in der Nähe des Wendehammers der Medardstraße, entstehen. Ob das Projekt in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann, hängt wie auch beim Haltepunkt Trier-Nord unter anderem davon ab, ob es in die Förderung im Rahmen der „Stationsoffensive“ der Landesregierung aufgenommen wird.