Sprayer schlagen in Trier zu: Unbekannte beschmieren Transporter mit Graffiti

TRIER. In der Gerberstraße in Trier kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter brachten im Verlauf der Nacht ein Graffito an der rechten Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand abgestellten Transporters an und beschädigten hierdurch das Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)