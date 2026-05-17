Spritpreise Luxemburg heute (17. Mai 2026): Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise im Überblick

Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland ein wichtiges Thema. Gerade am Wochenende schauen viele Pendler, Ausflügler und Familien auf die aktuellen Preise im Nachbarland.

Wer die Spritpreise Luxemburg heute live verfolgen möchte, findet aktuelle Daten und tägliche Updates auf spritpreise.lu.

Am heutigen Sonntag, 17. Mai 2026, gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (17.05.2026)

Dieselpreis Luxemburg heute

Diesel: 1,815 € pro Liter

Benzinpreise Luxemburg heute

Super 95 (E10): 1,824 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,933 € pro Liter

Eine vollständige Übersicht der aktuellen Benzinpreise in Luxemburg gibt es auf spritpreise.lu.

Viele Autofahrer aus Trier und der Region tanken weiter in Luxemburg

Vor allem Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg, Wittlich und dem Saarland fahren regelmäßig zum Tanken nach Luxemburg. Besonders stark frequentiert bleiben Tankstellen rund um Wasserbillig, Grevenmacher, Echternach und Remich.

Gerade an Wochenenden und vor Feiertagen informieren sich viele Menschen gezielt über die Spritpreise Luxemburg heute, um ihre Fahrten und Tankstopps besser planen zu können.

Staatliche Maximalpreise gelten landesweit

Die Kraftstoffpreise in Luxemburg werden staatlich festgelegt. Dadurch gelten im gesamten Land feste Maximalpreise, die sich meist nur einmal täglich ändern.

Fazit: Spritpreise Luxemburg am Sonntag

Die Spritpreise Luxemburg heute am 17. Mai 2026 liegen bei:

1,815 € für Diesel

1,824 € für Super 95

1,933 € für Super Plus

Damit bleibt Luxemburg auch am Sonntag für viele Autofahrer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein wichtiger Anlaufpunkt beim Tanken.