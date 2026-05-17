Mitten in der Nacht: Hausbrand in Irrel sorgt für Großeinsatz

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in der Südeifel: In Irrel ist am frühen Sonntagmorgen der Anbau eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Hauptgebäude und umliegende Häuser übergreifen.

Brand in Irrel am frühen Morgen

IRREL. Am 17. Mai 2026 kam es gegen 3.30 Uhr in der Ortslage Irrel zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Nach bisherigen Angaben war insbesondere der Anbau des Hauses von den Flammen betroffen.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude sowie auf umliegende Häuser verhindern.

Personen wurden bei dem Brand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Hoher Sachschaden – Kriminalpolizei ermittelt

Die Ursache des Brandes ist aktuell Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der entstandene Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Südeifel sowie die Polizeiinspektion Bitburg.