Nordsaarland: Pedelec-Fahrer stürzt auf abschüssiger Strecke – schwerverletzt

NOHFELDEN-EIWEILER. Am Freitagnachmittag, 15.5.2026, kam es gegen 16.25 Uhr zum Unfall eines Pedelec auf der geteerten Verbindungsstrecke zwischen

der Ortslage Eiweiler und der Landstraße L326.

Der 42-jährige Pedelec-Fahrer, welcher in Belgien wohnhaft ist, geriet auf einem verschmutzten und stark abschüssigen Streckenabschnitt ins Straucheln und kam zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Sein Pedelec wurde leicht beschädigt. Zwecks Behandlung der schweren Verletzungen wurde der Mann mittels eines Rettungshubschraubers ins Winterbergklinikum Saarbrücken verbracht. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)