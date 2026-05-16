UPDATE: Trümmerfeld im Wohngebiet – Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeuges

LIMBURGERHOF – Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges in einem Wohngebiet in Limburgerhof südlich von Mannheim sind zwei Insassen ums Leben gekommen.

Es handele sich um zwei Männer, sagte ein Sprecher. Hinweise auf verletzte Anwohner durch Trümmerteile gebe es aktuell nicht, teilte die Polizei mit. Eine 66 Jahre alte Frau habe sich leicht verletzt, als sie vor den Trümmerteilen geflüchtet und gestürzt sei.

Das Flugzeug sei am Vormittag in Aachen gestartet, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. «Die Flugroute und das Ziel des Fluges sind Gegenstand der Ermittlungen.»

Das Kleinflugzeug sei gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück am Ortsrand abgestürzt. «Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt», schrieb die Polizei. Sie verteilten sich «über den nord-westlichen Ortsrand» und beschädigten mehrere Gebäude. Die Absturzstelle sei weiträumig abgesperrt.

Ein Polizeisprecher sagte, der Hauptteil des Flugzeuges liege in einem Garten eines Wohnhauses. Laut Zeugenaussagen soll es in der Luft «einen Knall oder ein Explosionsgeräusch» gegeben haben, sagte er. Ein Teil des Flugzeugs steckte in einem Gartenzaun, andere Teile waren auf Wegen und vor Häusern verteilt.

Anlaufstelle für Anwohner

Für Anwohner wurde demnach eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Kriminalpolizei ermittle zur Absturzursache. Auch ein Polizeihubschrauber sei vor Ort, um Luftbilder von der Absturzstelle anzufertigen, hieß es in der Mitteilung.

Die Polizei dokumentiere die Absturzstelle und die Stellen der Trümmerteile und suche nach Zeugen, die den Vorfall etwa gefilmt haben, sagte der Sprecher. Vor Ort waren neben Polizei und Feuerwehr auch das THW und die Notfallseelsorge, wie auf einem Video zu sehen war. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen.

Limburgerhof ist eine verbandsfreie Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis im Süden von Rheinland-Pfalz. Der Ort hat rund 11.600 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Chemiekonzern BASF hat dort ein Agrarzentrum, das den Ort auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.