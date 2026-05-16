Autofahrer durchbricht Mauer und stürzt vier Meter tief

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Foto: Freiwillige Feuerwehr Weilberbach

REICHENBACH-STEEGEN/WEILERBACH – Im eigenen Garten in Reichenbach-Steegen ist ein Autofahrer mit seinem Wagen vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann am späten Freitagnachmittag rückwärts einparken wollen und dabei Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Weilerbach

Infolgedessen habe das Auto eine Mauer durchbrochen und sei in den darunterliegenden Garten des Fahrers gestürzt. Der Mann erlitt den Einsatzkräften zufolge schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin sei unverletzt geblieben. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht – die Beifahrerin nur vorsorglich zur Abklärung.

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