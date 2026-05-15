Opernfestival, Jazz, Techno: Diese Kultur-Highlights locken ins Saarland

Premiere für «Stagetopia», Jazz am Bostalsee und Techno in der Völklinger Hütte: Welche Events Kulturfans im Saarland erwarten.

SAARBRÜCKEN. Die saarländische Kulturszene hat für den Sommer frische Impulse und einige Neuerungen zu bieten. Am 13. Juni hat das neue Festival «Stagetopia» in Saarbrücken Premiere: Es verwandelt den Uni-Campus in ein großes Festivalgelände – mit vier Bühnen und Musik von Hip-Hop über Rock und Indie bis zu Electric, Club und Trance. Zu den ersten bestätigten Acts zählen Mehnersmoos und Kaffkiez.

Neues Stück bei Opernfestspielen

Bei den Opernfestspielen am Saarpolygon wird das US-amerikanische Musical «West Side Story» aufgeführt. Zwölf Aufführungen soll es vom 13. bis zum 30. August auf einer ehemaligen Bergehalde in Ensdorf (Kreis Saarlouis) geben. In den ersten beiden Jahren der noch jungen Reihe war die Oper «Die Zauberflöte» von Wolfgang Amadeus Mozart zu erleben.

Techno in der Völklinger Hütte

Tanzen unter alten Schloten: Vom 21. bis 23. August lädt das neue «Ferra»-Technofestival in das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Über drei Tage wird das einstige Eisenwerk zur Kulisse für Sounds und Beats.

Und vom 18. bis 27. September findet dort das FREISTIL_FESTIVAL statt. Alle zwei Jahre bringt die Reihe die freie Szene des Saarlandes mit Gästen aus der Großregion und ganz Deutschland zusammen. Dieses Jahr lautet das Motto «Bewegt euch!».

Jazz mit bekannten Namen

Mit dem «fill in» – International Jazz Festival Saar wird das Saarland nach Angaben der Tourismus Zentrale zum vierten Mal zur Bühne für Jazz-Legenden, Weltstars und Newcomer. Ende Juni stehen in Saarbrücken in der ehemaligen Industriehalle E-Werk Yellowjackets, die norwegische Sängerin Rebekka Bakken und der französische Starpianist Grégory Privat auf dem Programm.

Am 31. Juli und 1. August feiert das Festival mit einem Open-Air am Bostalsee. Und am 24. Oktober wird «fill in» in der Stadthalle in St. Ingbert zu Gast sein und zeitgenössischen Weltklasse-Jazz präsentieren.

Interdisziplinäre Konzerte bei [ tra’vers ] festival

Vom 28. bis zum 31. Oktober lässt das [ tra’vers ] festival die Grenzen zwischen Hoch- und Subkultur verschwimmen. Kulturgut Ost, Sektor Heimat und das Saarländisches Staatstheater schaffen gemeinsam einen Raum, in dem Klassik, elektronische Musik, Visual Arts und Performance aufeinandertreffen.

«Internationale Künstler*innen machen das Saarland zur Bühne für interdisziplinäre Konzerte, Installationen und Aufführungen», teilten die Touristiker mit. Mit dabei sind unter anderem DJ und Produzentin Estella Boersma sowie der Musiker und Technoproduzent Recondite. (Quelle: dpa)