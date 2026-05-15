Absolut fahruntüchtig: Völlig betrunkene PKW-Fahrerin in Wittlich erwischt

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Foto: Marcus Brandt / dpa / Symbolbild

WITTLICH. Am 14.5.2026 fuhr eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet gegen 19.53 Uhr mit ihrem Personenkraftwagen im Bereich des Talwegs in Wittlich.

Im Zuge einer durchgeführten polizeilichen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin mit einem Alkoholwert von deutlich mehr als 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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