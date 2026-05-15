Wanderbaustelle in Trier-Nord: Beginn des letzten Bauabschnitts

TRIER. In Trier-Nord beginnt am Montag, 18. Mai 2026 der letzte Bauabschnitt in der Wanderbaustelle „Block Nord“. Er liegt in der Alkuinstraße auf der Kreuzung zur Maximinstraße im Teilabschnitt zwischen der Maximinstraße und der Palmatiusstraße.

Der Verkehr kann auf beiden Seiten des Abschnitts bis zum Beginn des Baufeldes fahren. Eine Durchfahrt durch den Teilabschnitt der Alkuinstraße ist während des Bauabschnitts nicht möglich. Die Einbahnstraßenregelung in der Alkuinstraße ist für die Dauer des Bauabschnitts aufgehoben. Rettungsfahrzeuge können das Baufeld zu jedem Zeitpunkt passieren.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli 2026. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)