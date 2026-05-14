Luxemburg: Zeitungsladen mit Sturmhaube überfallen – Polizei schnappt Täter

LUXEMBURG. Gegen 13.50 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der mit einer Sturmhaube vermummt einen Zeitungsladen in Luxemburg-Bonneweg betreten und eine Mitarbeiterin aufgefordert habe, den Kasseninhalt auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter mitsamt des Kasseninhalts.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen sowie der eingeleiteten Fahndung konnte unweit des Tatorts ein Mann angetroffen werden, auf den die Beschreibung des Täters passte. Bei einer Körperdurchsuchung konnte eine größere Summe Bargeld sowie eine Sturmhaube sichergestellt werden.

Aufgrund des Verdachts, dass es sich bei dem Mann um den Täter des Überfalls handeln könnte, wurde dieser auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Morgen des 14.5.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)