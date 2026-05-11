Rheinland-Pfalz: Das sind die SPD-Minister im Kabinett Schnieder

MAINZ. In Rheinland-Pfalz nimmt die neue große Koalition Gestalt an: Die SPD besetzt ihre Ministerien überwiegend mit bekannten Gesichtern. Doris Ahnen bleibt Finanzministerin, Michael Ebling wechselt das Ressort – und Sabine Bätzing-Lichtenthäler rückt neu ins Kabinett.

SPD setzt in neuer Landesregierung auf Erfahrung

Die SPD in Rheinland-Pfalz geht mit vielen bekannten Namen in die neue Landesregierung unter dem designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder von der CDU. Die bisherigen SPD-Ministerinnen und Minister bleiben weitgehend im Amt – allerdings gibt es eine zentrale Veränderung.

Sozial-, Arbeits- und Digitalisierungsministerin Dörte Schall gehört nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dem neuen Kabinett nicht mehr an. An ihre Stelle rückt SPD-Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die bisher auch Fraktionsvorsitzende war.

Doris Ahnen bleibt Finanzministerin

An der Spitze des Finanzministeriums steht weiterhin Doris Ahnen. Sie ist das Kabinettsmitglied mit der längsten Regierungserfahrung: Seit zwölf Jahren führt sie bereits das Finanzressort.

Auch Clemens Hoch bleibt im Kabinett. Er führt weiter das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit.

Ebling wechselt ins neue Wirtschaftsressort

Michael Ebling wechselt nach dpa-Informationen vom Innenministerium an die Spitze des neu zugeschnittenen Hauses für Wirtschaft, Energie und Klima.

Sven Teuber muss dem Bildungsministerium nach einem Jahr den Rücken kehren. Er übernimmt künftig das ebenfalls neu zugeschnittene Ressort für Kommunen, Kultur, Bauen und Wohnen.

Damit stellt die SPD in der neuen Landesregierung zwei Frauen und drei Männer.

Alexander Schweitzer kehrt in die Fraktion zurück

Rund sieben Wochen nach der Landtagswahl will SPD-Verhandlungsführer und Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Ministerinnen und Minister der neuen großen Koalition öffentlich vorstellen.

Schweitzer selbst gehört dem neuen Kabinett unter Gordon Schnieder nicht mehr an. Der Pfälzer kehrt stattdessen an die Spitze der SPD-Landtagsfraktion zurück.

CDU-Minister noch offen

Wann die CDU ihre Ministerinnen und Minister vorstellen wird, war zunächst unklar. Dem Vernehmen nach ist insbesondere die Besetzung des umkämpften Bildungsministeriums noch nicht geklärt.

Gordon Schnieder soll am 18. Mai zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Im Anschluss wird traditionell das Kabinett vereidigt.