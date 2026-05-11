Spritpreise Luxemburg heute (11. Mai 2026): Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise im Überblick

1
Autos an einer Tankstelle in Luxemburg beim Tanken – viele Autofahrer aus Trier und der Grenzregion nutzen die günstigeren Spritpreise in Luxemburg für Super, Diesel und Benzin.
Autos tanken an einer Tankstelle in Luxemburg: Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel fahren regelmäßig ins Großherzogtum, um von günstigeren Spritpreisen zu profitieren.

Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute sind für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland entscheidend. Wer die Spritpreise Luxemburg heute live verfolgen möchte, findet aktuelle Daten auf spritpreise.lu.

Am heutigen Montag, 11. Mai 2026, gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (11.05.2026)

Dieselpreis Luxemburg heute

  • Diesel: 1,837 € pro Liter

Benzinpreise Luxemburg heute

  • Super 95 (E10): 1,789 € pro Liter
  • Super 98 (Super Plus): 1,884 € pro Liter

Eine vollständige Übersicht der aktuellen Benzinpreise in Luxemburg gibt es auf spritpreise.lu.

Tanken in Luxemburg: Für Trier und Grenzregion weiter wichtig

Viele Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der gesamten Grenzregion nutzen regelmäßig Tankstellen in Luxemburg. Besonders Orte wie Wasserbillig, Grevenmacher, Echternach oder Remich stehen im Fokus vieler Pendler.

Fazit: Aktuelle Preise am 11. Mai

Die Spritpreise Luxemburg heute liegen bei:

  • 1,837 € für Diesel
  • 1,789 € für Super 95
  • 1,884 € für Super Plus

Damit bleibt Luxemburg auch zum Wochenstart für viele Autofahrer aus der Region ein wichtiger Anlaufpunkt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.

Neueste Artikel

1 Kommentar

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.