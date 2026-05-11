Luxemburg: Überfall, Unfall unter Alkohol, betrunkene Disko-Randalierer

LUXEMBURG. Am heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen Überfall im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt sowie Randalierer in einer Diskothek in Hollerich.

Am Nachmittag des 10.5.2026 wurde der Polizei ein Überfall auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge ein Täter einem Mann seine Halskette entwendete. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Bonnevoie. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen später im Hauptbahnhof antreffen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmassliche Dieb festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am gestrigen Sonntagmorgen wurde der Polizei kurz nach 7.00 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug in Luxemburg-Verlorenkost gemeldet. Die Fahrerin gab an, infolge eines Ausweichmanövers bedingt durch einen auf der falschen Fahrbahn entgegenkommenden PKW verunfallt zu sein. Sie fuhr dabei über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Geländer. Bei den Amtshandlungen stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss gefahren war. Ein Fahrverbot wurde demnach zugestellt. Weitere Ermittlungen bezüglich des Unfalls wurden eingeleitet.

Gegen 4.30 Uhr wurde ein Mann am Samstagmorgen, 9.5., in Clausen von zwei Personen bestohlen. Diese lenkten das Opfer ab, indem sie es in ein Gespräch verwickelten und dabei dessen Mobiltelefon sowie Bargeld entwendeten. Anschließend entfernten sich beide Personen vom Tatort. Die in Kenntnis gesetzte Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurz darauf antreffen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer festgenommen und gestern Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In der Nacht zum 10.5. wurde der Polizei mehrere Personen gemeldet, welche den Sicherheitsmitarbeitern gegenüber in einer Diskothek in der Rue de Bouillon in Hollerich gegenüber handgreiflich geworden seien. Mehrere Polizeistreifen begaben sich vor Ort. Vier Personen wurden daraufhin von den Beamten angetroffen und verhielten sich diesen gegenüber sehr aufbrausend. Durch ihren alkoholisierten Zustand stellten die Personen eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar, weshalb allesamt nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht wurden. (Quelle: Police Grand-Ducale)