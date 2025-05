Trierer Sven Teuber wird neuer Bildungsminister in Rheinland-Pfalz

TRIER. Der Trierer SPD-Politiker Sven Teuber wird neuer Bildungsminister von Rheinland-Pfalz. Er tritt die Nachfolge von Stefanie Hubig an, die als Bundesjustizministerin nach Berlin wechselt. Zuerst hatte der «Trierische Volksfreund» darüber berichtet.

Teuber ist seit 2016 Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags und seit 2024 stellvertretender Vorsitzender der SPD Rheinland-Pfalz. Als bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion bringt er umfangreiche Erfahrung in bildungspolitischen Fragen mit.

Vor seiner politischen Laufbahn war Teuber als Lehrer an einem Gymnasium in Kusel tätig, was ihm praktische Einblicke in das Bildungssystem verschafft hat.

Die offizielle Vorstellung Teubers als neuer Bildungsminister ist für den heutigen Nachmittag in der Staatskanzlei geplant. Die Ernennung durch Ministerpräsident Alexander Schweitzer und die Bestätigung durch den Landtag sollen in der kommenden Woche erfolgen.

Mit Teubers Ernennung wird die Region Trier erneut prominent in der Landesregierung vertreten.