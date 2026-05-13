Foto-Fahndung: Hund auf Spaziergänger losgelassen – dann soll der Täter zugeschlagen haben!

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der im Dezember 2025 im Bereich Alter Stadtweg in Dudweiler einen Spaziergänger angegriffen haben soll. Zunächst soll er seinen Hund auf das Opfer losgelassen und anschließend mehrfach auf den Geschädigten eingeschlagen haben.

Angriff am Alten Stadtweg in Dudweiler

DUDWEILER. Am 12. Dezember 2025 kam es gegen 14.33 Uhr im Bereich der Verlängerung Alter Stadtweg in Dudweiler zu einem Angriff auf einen Spaziergänger.

Nach Angaben der Polizei soll der bislang unbekannte Täter zunächst seinen Hund auf das Opfer losgelassen haben. Anschließend soll der Mann mehrfach auf den Spaziergänger eingeschlagen haben.

Opfer mit blutenden Verletzungen und Hämatomen

Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff mehrere blutende Verletzungen sowie starke Hämatome und Schwellungen im Kopfbereich.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Mann und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

So wird der unbekannte Täter beschrieben

Der gesuchte Mann soll etwa 30 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur sein.

Er hatte nach der Beschreibung schwarze Haare und möglicherweise einen kurzen Bart. Außerdem soll er saarländische Mundart gesprochen haben.

Hund mit grau-beige geflecktem Fell und roter Rollleine

Auch der Hund des Unbekannten wird beschrieben. Das Tier soll etwa 50 Zentimeter hoch gewesen sein, ein grau-beige geflecktes Fell und eine lange Schnauze gehabt haben.

Der Hund wurde demnach an einer roten Rollleine geführt.

Polizei fragt: Wer kennt den Mann?

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer erkennt die Person auf dem Phantombild wieder? Wer kann Angaben zu einem Mann mit der beschriebenen Kombination aus Hund und roter Rollleine machen?

Auch Zeugen, die am frühen Nachmittag des 12. Dezember 2025 verdächtige Beobachtungen im Bereich des Alten Stadtwegs gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die zuständige Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897/9330 sowie per E-Mail an [email protected] entgegen.