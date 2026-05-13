Saarburgs Burg strahlt wieder: Neugestaltung nach sechs Monaten abgeschlossen

SAARBURG. Die Stadt Saarburg hat die Arbeiten zur Neugestaltung des Vorplatzes und Innenhofs der historischen Burganlage erfolgreich abgeschlossen. Nach rund sechs Monaten Bauzeit wurde das Projekt zur touristischen Inwertsetzung und barrierearmen Erschließung fertiggestellt.

Die Burg, deren Geschichte bis ins Jahr 964 n. Chr. zurückreicht, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Saarburgs und ein touristischer Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung.

Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen ist nun ein weiterer Schritt im langfristigen Gesamtkonzept der Stadt erreicht: Die Burganlage soll für Bürgerinnen, Bürger und Gäste gleichermaßen zugänglich, attraktiv und erlebbar sein.

Neues Aussichtsplateau mit Sitzstufen und Beeten

Im Mittelpunkt der Arbeiten stand die grundlegende Umgestaltung des Burginnenhofs und des Vorplatzes. Entstanden ist ein neues Aussichtsplateau mit integrierten, beleuchteten Sitzstufen und Beeten.

Der Bereich lädt künftig stärker zum Verweilen ein und bietet neue Panoramablicke auf die Umgebung. Der bereits bestehende barrierearme Weg zum Aufzug wurde nahtlos in die neue Platzgestaltung eingebunden.

Stadtbürgermeister Reymann: „Begegnungsfläche mit echtem Freizeitwert“

Stadtbürgermeister Andreas Reymann zeigt sich erfreut über das Ergebnis.

„Die Umgestaltung hat eine Begegnungsfläche mit echtem Freizeitwert geschaffen. Wir haben weitere Barrieren abgebaut und gleichzeitig eine kompakte Fläche für kleine Veranstaltungen erschlossen, die sowohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch für Touristen eine enorme Aufwertung der gesamten Burganlage darstellt“, so Reymann.

Altes Gebäude teilweise zurückgebaut – neue WC-Anlage kommt

Ein wesentlicher Bestandteil der Neugestaltung war der Teilrückbau des alten Toiletten- und Lagergebäudes. Dadurch wurde zusätzlicher Freiraum gewonnen, der nun für neue Sitzmöglichkeiten und Panoramablicke genutzt wird.

Auf dem Vorplatz wurde zudem eine moderne, behindertengerechte Unisex-WC-Anlage errichtet. Sie soll dank Euroschlüssel-System demnächst dauerhaft zugänglich sein und einen ganzjährigen Betrieb ermöglichen.

Die Eröffnung der WC-Anlage ist in den kommenden Wochen geplant.

Rund 800.000 Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei rund 800.000 Euro. Die Aufwertung und Gestaltung des oberen Burginnenhofs und Vorplatzes wird aus Mitteln des Investitionsstocks 2024 des Landes Rheinland-Pfalz mit 337.000 Euro gefördert.

Zusätzlich erhält die Stadt Saarburg für das Vorhaben „Inwertsetzung des Innenhofs der Burgruine in Saarburg durch Schaffung einer attraktiven Aufenthalts- und Begegnungsfläche“ eine Förderung aus dem LEADER-Programm in Höhe von 148.120,56 Euro.

Die bauliche Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell. Die Planungsarbeiten übernahm Paulus & Partner, die Bauarbeiten die Clemens Baugesellschaft. Für Beleuchtungs- und Elektroarbeiten war Elektro Benzmüller zuständig.

Burgbereich wieder frei zugänglich

Mit dem Ende der Bauarbeiten sind sämtliche Sperrungen im Burgbereich aufgehoben. Der Burgturm, das Ehrendenkmal und die neuen Aussichtsplattformen sind ab sofort wieder über die barrierearmen Wege und den Aufzug erreichbar.

Die Stadt Saarburg dankt allen Bürgerinnen, Bürgern und Besuchern für das Verständnis während der Bauphase.