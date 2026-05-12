Packender Saisonauftakt in Hellange: Stock-Car-Spektakel geht wieder los!

HELLANGE/LUXEMBURG – Die Winterpause war lang, die Sehnsucht nach Adrenalin und Blechschäden groß. Entsprechend aufgeregt gingen die vielzähligen Fahrerinnen und Fahrer am vergangenen Samstag, den 9. Mai 2026 in Hellange an den Start des 1.Stock-Car Meisterschaftslaufs 2026.

Der Saisonauftakt konnte bei herrlichem frühsommerlichem Wetter zur Austragung gebracht werden und die vielzählig erschienenen Anhängerinnen und Anhänger der spektakulärsten Motorsportdisziplin in der Großregion sollten voll auf ihre Kosten kommen. Für einen reibungslosen Ablauf neben dem Renngeschehen sorgte das Veranstalterteam des Stock-Car-Club Les Diables Rouges Dudelange.

Die Rennveranstaltung wurde knapp vor 14:00 Uhr mit einer Ehrenrunde in Gedenken an die vielzähligen Verstorbenen der Stock-Car- und Motorsportszene in Luxemburg begonnen und besonders auch die Arbeit der ehrenamtlichen Streckenposten symbolarisiert und hervorgehoben.

Die Rennresultate des Tages

Insgesamt 8 abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.

Folgend ein Überblick über den Tagesablauf:

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) war es ein sehr enger Kampf bei dem das Racing Team Power Bull’s nur knapp die Nase vor dem Stock-Car Club Les Diables Rouges Dudelange vorne behalten sollte. Dahinter folgten das Tornado Team Hamm, das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux sowie der Stock-Car-Club Steel Panthers. In der Einzelwertung war es Mike Koener (17/Dudelange) vorbehalten als Meisterschaftsleader in den anstehenden Renntag zu starten.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) konnte sich das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul am Ende durchsetzen vor den starken Neulingen des Racing Team Chaos Turtles. Auf Rang reiht sich das Murphy’s Racing Team ein gefolgt vom Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. Im Einzelklassement war es Sven Conrad (189/Power Bull‘s) welcher sich den Tagessieg sichern konnte.

In Folge ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:

Klasse 1 (bis 2800ccm) Ausscheidungslauf 1A 1. Platz: 17 Mike KOENER Dudelange , 34 Punkte 2. Platz: 86 Patrice RENERICKEN Power Bull’s , 32 Punkte 3. Platz: 82 Laurent GENGLER Power Bull’s , 25 Punkte Ausscheidungslauf 1B 1. Platz: 83 Damon SCHERER Power Bull’s , 31 Punkte 2. Platz: 88 Philippe BAUM Power Bull’s , 26 Punkte 3. Platz: 51 Marc BOLLIG Crazy Dogs , 26 Punkte Ausscheidunglauf 2A 1. Platz: 17 Mike KOENER Dudelange , 32 Punkte 2. Platz: 11 Max GIESÉ Dudelange , 28 Punkte 3. Platz: 82 Laurent GENGLER Power Bull’s , 27 Punkte Ausscheidunglauf 2B 1. Platz: 18 Dave ORAZI Dudelange , 37 Punkte 2. Platz: 80 John LAGODNY Power Bull’s , 28 Punkte 3. Platz: 83 Damon SCHERER Power Bull’s , 16 Punkte Finallauf 1. Platz: 180 Luc PASTORET Power Bull’s , 39 Punkte 2. Platz: 18 Dave ORAZI Dudelange , 34 Punkte 3. Platz: 40 David WIESEN Hamm , 34 Punkte Klasse 2 (bis 2000ccm) Ausscheidungslauf 1 1. Platz 26 André RICHARD Chaos Turtles , 27 Punkte 2. Platz: 25 Tommy SCHROEDER Chaos Turtles , 26 Punkte 3. Platz: 189 Sven CONRAD Power Bull’s , 26 Punkte Ausscheidungslauf 2 1. Platz: 189 Sven CONRAD Power Bull’s , 29 Punkte 2. Platz: 66 Max HANSEN Murphy’s , 28 Punkte 3. Platz: 26 David KLEIN Chaos Turtles , 26 Punkte Finallauf 1. Platz: 189 Sven CONRAD Power Bull’s , 31 Punkte 2. Platz: 84 Rick THEISEN Power Bull’s , 30 Punkte 3. Platz: 28 Thierry SCHMIT Chaos Turtles , 22 Punkte

Folgender Meisterschaftslauf am 25. Mai in Alzingen

Der nächste Renntag wird traditionsgemäss an Pfingstmontag, dem 25. Mai 2026 in Alzingen ausgetragen. Das Tornado Team Hamm zeichnet sich verantwortlich für die Austragung dieses 2. Meisterschaftslaufs.

Zusätzliche Informationen

Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können Sie unter www.stock-cars.lu nachlesen. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit gerne via Mail an [email protected] anfragen respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachlesen.

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