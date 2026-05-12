Wittlich: Historischer Platz – Neue Sitzgruppe für den Stadtteil Wengerohr

WITTLICH – In Zusammenarbeit mit einem ehrenamtlichen Team hat der Stadtteil Wittlich‑Wengerohr auf dem historischen Platz am Sandweg, Ecke Wahlholzer Straße, eine neue Sitzgruppe errichtet.

Die Westenergie hat die Maßnahme über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort mit einer Fördersumme in Höhe von 2.000 Euro unterstützt. Im Rahmen des Projekts wurden zunächst die alten Bänke sowie der Tisch demontiert und entsorgt. Anschließend konnten die Helferinnen und Helfer den Untergrund vorbereiten, um die neue Sitzgruppe im Boden zu verankern.

Ortsvorsteher Matthias Linden betonte: „Seit vielen Jahrzehnten ist dieser Platz ein Ort der Begegnung und des Miteinanders für Anwohnende ebenso wie für Wandernde. Mit der neuen Sitzgruppe bleibt er auch in Zukunft ein lebendiger Treffpunkt für unsere Gemeinde.“

Projektpate Norbert Jarisch, der vor seinem Ruhestand bei Westnetz tätig war, hat bei seinem ehemaligen Arbeitgeber erfolgreich eine Förderung beantragt. „Durch die Unterstützung von Westenergie konnten wir ein Projekt realisieren, das der Gemeinde langfristig zugutekommt“, sagte Jarisch.

Ehrenamt stärken. Gemeinsam für die Region

Mit Westenergie aktiv vor Ort verstärkt der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter mit Hauptsitz in Essen das soziale Engagement seiner Mitarbeitenden. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck einbringt, kann eine finanzielle Unterstützung von bis zu 2.000 Euro erhalten. Allein im vergangenen Jahr wurden 427 Projekte unterstützt. Die Mitarbeitendeninitiative gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren, seit dem Start im Jahr 2005 wurden bereits über 13.000 Vorhaben umgesetzt und von Westenergie mit über 24 Millionen Euro bezuschusst.